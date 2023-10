Serie A, il programma delle partite e dove vederle in TV

Finite le coppe, è già tempo di Serie A, che riapre i battenti a partire da questa sera con i primi due anticipi del venerdì. Aprirà il turno Empoli-Udinese alle 18.30 mentre in serata sarà il turno di Lecce e Sassuolo. Le big, dopo le fatiche europee, torneranno in campo di sabato con Inter, Juventus e Milan in campo dalle 15 alle 20.45. Spicca il derby di Torino alle 18 mentre le due battistrada del campionato se la vedranno con il Bologna alle 15. I rossoneri saranno impegnati a Genova contro i rossoblu dell’ex Gilardino. Dopo il lunch match domenicale tra Monza e Salernitana, sarà un pomeriggio tutto… laziale. Frosinone-Verona alle 15, Lazio-Atalanta alle 18 e la Roma che sarà impegnata a Cagliari alle 18. Posticipo serale di gran lusso, con i campioni d’Italia del Napoli che ospiteranno la Fiorentina al Maradona.

Serie A, il programma completo delle gare

Empoli-Udinese venerdì 6 ottobre ore 18:30 [DAZN]

Lecce-Sassuolo venerdì 6 ottobre ore 20:45 [DAZN/SKY]

Inter-Bologna sabato 7 ottobre ore 15 [DAZN]

Juventus-Torino sabato 7 ottobre ore 18 [DAZN]

Genoa-Milan sabato 7 ottobre ore 20:45 [DAZN/SKY]

Monza-Salernitana domenica 8 ottobre ore 12:30 [DAZN/SKY]

Frosinone-Verona domenica 8 ottobre ore 15 [DAZN]

Lazio-Atalanta domenica 8 ottobre ore 15 [DAZN]

Cagliari-Roma domenica 8 ottobre ore 18 [DAZN]

Napoli-Fiorentina domenica 8 ottobre ore 20:45 [DAZN]

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati