Serie A: Il Napoli vola a Bergamo, si “riprende” l’Empoli, e si chiude con l’Udinese…

Signori ci siamo, La Serie A presenta le ultime tre gare prima della sosta Mondiale. Potremmo dire, tra Atalanta, Empoli ed Udinese, il Napoli non deve prendere nemmeno un …Qatar!

13^Giornata 6 Novembre 2022- Atalanta-Napoli

Lo scorso anno, lo stadio Atleti azzurri d’Italia, oggi Gewiss Stadium, ci regalo’ tanta gioia per risultato e prestazione. 3a 1 per gli azzurri, e tre punti meritati con il Napoli davvero in gran spolvero. Ma quest’anno, e non e’ un dettaglio, la Dea non partecipa alle Coppe, quindi, scurdammece o’ passato…e che Spalletti ed i suoi ragazzi facciano il resto.

14^Giornata 9 Novembre 2022- Napoli-Empoli

Beh, questa eì la gara della discordia per Spalletti. Probabilmente aveva dimenticato che la sua squadra era il Napoli e non l’Empoli, e cosi, un’ po’ lui, un po’ la squadra, i toscani, tra lì altro anche con merito alla fine, si portano a casa tre punti che alla fine peseranno sul computo dei punti salvezza. In pratica Andreazzoli, oggi non piu’ tecnico dei Toscani, batte Spalletti, al meglio delle due gare 6 a 0! Chissà’ se quest’ anno si ripeterà’, ma per fortuna lui stesso ha detto che non e facile ripetersi…speriamo bene!

15^Giornata 13 Novembre 2022- Napoli-Udinese

Anche questa fu sofferta al Maradona, infatti mister Cioffi mise non poco in difficolta Spalletti, e disputo un primo tempo davvero sontuoso la squadra Friulana, meritando anche il vantaggio con Beto. Ma per fortuna dei presenti, circa 45000, il Napoli nella ripresa ribaltò’ completamente, grazie al doppio Osimhen, le sorti, anche grazie all’uomo in piu’, espulsione di Pablo Mari al 82′, che evitò’ il ritorno friulano…Anche qui ci si augura una prestazione diversa e’ piu’ concentrata!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati