Serie A: Il Napoli si Spezia, con il “Diavolo”

Le ultime tre, del settimino-campionato, prima della sosta Nazionale, che attendono il Napoli, si presentano toste, ma certamente non impossibili. Infatti con Spezia, Milan e Torino, siamo giunti alla settima giornata, e dunque la sosta era necessaria. Ma Andiamo per ordine…

6^giornata Domenica 11 Settembre 2022- Napoli-Spezia

Questa gara del Maradona, a differenza del Picco, ha ricordi nefasti nel cuore dei tifosi azzurri. Infatti lo Spezia, dell’allora Thiago Motta, ebbe la meglio contro gli azzurri, portando a casa il classico regalo natalizio, e mettendo in risalto il fatto che il Napoli di Spalletti non sapesse piu’ vincere. Facendo i debiti sciongijuri, ci si augura che Spalletti quest’ anno immagini di giocare al Picco, in modo da portare a casa l’intera posta.

7^Giornata, Domenica 18 settembre 2022- Milan – Napoli

Qui invece, la Spezia s’insapora, e il Napoli volo’ a San Siro, senza Gli Africani impegnati in Coppa, con il Covid che aveva stravolto la rosa…ma con la consapevolezza che si poteva! Ed allora, ecco i Demme, i Petagna, gli Elmas, quelli che in silenzio lavorano sodo, e si fanno trovar pronti al momento giusto. Fu il trionfo azzurro, e sembrava che le cose..ma poi purtroppo, sia noi che Spalletti, sappiamo come finirono.

