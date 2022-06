Serie A: il Mondiale incombe sul prossimo campionato

Venerdì prossimo partirà ufficialmente la prossima stagione, con il sorteggio del calendario di serie A: date compresse e un Mondiale di mezzo che porterà ad un insolito stop & go. Tra le novità il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per scudetto e retrocessioni, resta la regola degli scontri diretti per la qualificazione alle Coppe.

Si partirà il 13 Agosto, con 4 turni nel mese estivo, un vero e proprio calcio bollente; prima sosta tra il 19 e 27 settembre per le gare di Nations League, poi cinque turni nel mese di ottobre e lunga pausa dal 13 novembre al 4 gennaio. Un vero e proprio tour de force che porterà a giocare 15 partite di campionato più tutta l’intera fase a gironi delle tre coppe europee, per un totale di 21 partite in questa prima fase.

Un fattore da tenere altamente in considerazione soprattutto in chiave mercato, laddove i calciatori impegnati in Qatar si troverebbero in Primavera, col serbatoio completamente scarico. Invio

Il Napoli in Qatar

Per quanto riguarda il Napoli attualmente avrebbe gli italiani liberi, nel caso Meret, Di Lorenzo e Politano qual ora restasse. Osimhen è il grande escluso dal Mondiale, ma al tempo stesso questa sarebbe un’arma in più da giocarsi nella fase decisiva della stagione. Sarebbe ultra impegnato invece Koulibaly col suo Senegal. Già la Coppa d’Africa restituì un Kalydou piuttosto scarico al rientro in Italia, fatto non di poco conto soprattutto in una trattativa di rinnovo.

Tutti disponibili gli altri centrali attualmente in rosa, potrebbe nascere un problema sulla fascia sinistra, dove sia Mario Rui che Oliveira saranno sicuramente convocati con Portogallo e Uruguay. A centrocampo sicuri partenti Zielinsky e Anguissa. Da valutare Fabiàn Ruiz, sia da Luis Enrique, che da De Laurentiis per il rinnovo. Nessun problema per Lobotka, in bilico Demme, sia per la nazionale tedesca che per la permanenza a Napoli.

Lozano impegnato con il Messico, per lui le trasvolate intercontinentali hanno sempre rappresentato un problema, molti gli infortuni con la sua nazionale, che ne hanno condizionato il campionato passato.

Anche Mertens, nel caso di conferma a Napoli partirebbe con il Belgio, anche se non è proprio un titolare dei diavoli rossi.

Gli appetibili azzurri

Un handicap Qatar, che avrà decisamente un peso nella prossima stagione, ma un fattore determinante anche in fase di mercato, dove i calciatori non impegnati al Mondiale, sarebbero alla lunga un valore aggiunto, nei rispettivi club.

Come lo sono stati gli africani dal versante opposto questa ultima stagione con la Coppa d’Africa, lasciando per un mese le proprie squadre senza alternative, né sa qualcosa la squadra azzurra.

Ecco come giocatori Deloufeu, Ostigard, Nandez per esempio diventano più appetibili nell’agenda di Giuntoli.

Un elemento da valutare con molta attenzione e studiare a tavolino, senza fretta e senza farsi prendere dall’ansia, per trovarsi nel bel mezzo della prossima stagione, con un’arma in più.

