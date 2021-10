Serie A ferma, ma il Napoli continua a preparsi invista del Torino

Prosegue a Castel Volturno la preparazione del Napoli in vista della ripresa del campionato, il 17 Ottobre contro il Torino. Questa volta si è scelto di giocare un’amichevole più morbida, dopo lo shock Benevento: quattro a zero contro la Primavera, con doppietta di un sempre più ritrovato Dries Mertens. Di Politano e Demme le altre due reti.

Assenti Ounas, Lobotka e Malcuit, per quest’ultimo infiammazione al soleo sinistro, che lo terrà probabilmente tra i non convocabile per la sfida contro i granata di Juric. Oltre che difficilmente recuperabile nel mese di ottobre.

Nel frattempo, gli azzurri con le rispettiva Nazionali in giro per il Mondo continuano a tenere banco.

Quanti Nazionali lontano da Napoli

Sono scesi in campo con le rispettive nazionali nella giornata di ieri Anguissa ed Elmas. Vittoria per il primo in Camerun-Mozambico per 3-1. Il centrocampista è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. La qualificazione ai prossimi Mondiali, sempre più ad un passo. Vittoria anche per la Macedonia contro il Liechtenstein per quattro a zero in trasferta, secondo posto nel proprio girone dietro la Germania e novanta minuti in campo anche per il tuttofare partenopeo, schierato da interno di centrocampo alle spalle della punta Ristovski, ruolo in cui già Spalletti lo impiega spesso.

Sconfitta invece per 1 a 0 per la Nigeria di Osimhen contro la Repubblica Centrafricana,. L’attaccante in campo per tutta la partita ma non incide, mantenendo comunque la testa nel proprio girone con quattro punti di vantaggio sulle seconde.Invio

Scenderà in campo questa sera Koulibaly in Senegal-Namibia e Zielinsky in Polonia-San Marino.

Accesissima la sfida tra Uruguay e Colombia, ma Ospina ha mantenuto la porta inviolata in uno 0 a 0 che ha visto protagonisti molti “italiani “, tra cui lo juventino Cuadrado graziato con un solo giallo per una gomitata al giallorosso Vina. In campo anche il cagliaritano Nandez, sempre nel mirino del Napoli e per il quale, la richiesta economica è scesa di molto, alla faccia della proposta indecente.

Nell’Under 21 c’è sostanza

Tra le varie Nazionali, si è messo in luce il giovane Under 21 Lucca, attaccante protagonista con il Pisa di un inizio di campionato scoppiettante, 6 gol in 7 partite. Molti lo vorrebbero già nella selezione di Mancini vista la mancanza di attaccanti, per il quale sta pagando Insigne, impiegato in un ruolo non proprio che lo mette in difficoltà.

La punta pisana proviene dal Palermo e sta guidando la squadra di D’Angelo in testa al campionato cadetto: 21 anni, alto 2 metri si ispira ad Ibrahimovic che ricorda per movenze e forza fisica.

Giuntoli ci ha già messo gli occhi addosso e non solo lui, fonti toscane ci fanno sapere che il loro obiettivo è di trattenerlo fino al termine della stagione, sia per centrare il traguardo storico della promozione, sia per poterlo vendere in estate al miglior offerente.

I rapporti tra Pisa e Napoli sono molto buoni, l’ipotesi è dunque molto concreta.

Aspettando il Torino, dunque, il Napoli è tutt’altro che fermo sia in campo che dietro le scrivanie.

