Serie A: Designato l’arbitro di Napoli-Milan…

Con l’arbitro della sezione di Rimini ci saranno gli assistenti Giallatini e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Doveri e gli addetti alla Var Di Paolo e La Penna.

Maresca dirigerà Inter-Fiorentina, mentre c’è Irrati per Roma-Sampdoria. Designata anche Ferrieri Caputi (seconda presenza in Serie A per lei), che arbitrerà Bologna-Udinese. A Marchetti Juventus-Hellas Verona

Cremonese-Atalanta (sabato 1 aprile, ore 15)

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Scatrigli-Laudato

IV Ufficiale: G. Miele

VAR: Nasca

AVAR: S. Longo

Inter-Fiorentona (sabato 1 aprile, ore 18)

Arbitro: Maresca

Assistenti: Colarossi-Capaldo

IV Ufficiale: Cosso

VAR: Marini

AVAR: Di Bello

Juventus-Hellas Verona (sabato 1 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Di Iorio-Di Gioia

IV Ufficiale: Ghersini

VAR: Valeri

AVAR: Giua

Bologna-Udinese (domenica 2 aprile, ore 12.30)

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Bindoni-Scarpa

IV Ufficiale: Mariani

VAR: Mazzoleni

AVAR: Marini

Monza-Lazio (domenica 2 aprile, ore 15)

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Mokhtar-Palermo

IV Ufficiale: Massa

VAR: Pairetto

AVAR: Banti

Spezia-Salernitana (domenica 2 aprile, ore 15)

Arbitro: Orsato

Assistenti: Carbone-Tegoni

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Martino

AVAR: Di Bello

Roma-Sampdoria (domenica 2 aprile, ore 18)

Arbitro: Irrati

Assistenti: Zingarelli-Rocca

IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Chiffi

AVAR: Muto

Napoli-Milan (domenica 2 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Giallatini-Perrotti

IV Ufficiale: Doveri

VAR: Di Paolo

AVAR: La Penna

Empoli-Lecce (lunedì 3 aprile, ore 18.30)

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Preti-M. Rossi

IV Ufficiale: Volpi

VAR: La Penna

AVAR: Paganessi

Sassuolo-Torino (lunedì 3 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Pagliardini-F. Longo

IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Banti

AVAR: Maggioni.

