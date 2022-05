Serie A: Anticipi e Posticipi dell’ Ultima Giornata

La Lega ha deciso quando far scendere in campo le due pretendenti al titolo contro Sassuolo e Samp. La salvezza si gioca domenica alle 21. Le qualificate in Europa e Conference League si definiscono sabato alle 20.45

IL PROGRAMMA

Ecco gli incontri dell’ultima giornata:

Venerdì ore 20.45 Torino-Roma

Sabato ore 17.15 Genoa-Bologna

Sabato ore 20.45 Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juve e Lazio Verona

Domenica ore 12.30 Spezia-Napoli

Domenica ore 18 Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan

Domenica ore 21 Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari

