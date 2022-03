Serie A: 5 squadre rischiano la penalizzazione in classifica, Napoli in ansia

Nei giorni scorsi si sono concluse le indagini per quanto riguarda la questione “Plusvalenze fittizie”, i club indagati sono stati chiamati a prendere visione dei fascicoli per un possibile ricorso e per la tutela della società.

Le squadre ad oggi indagate sembrerebbero Juventus, Empoli, Napoli, Sampdoria e Genoa. La situazione, secondo alcuni, sarebbe più che grave. Al momento bisognerà attendere per le sanzioni finali, le quali arriveranno solo dopo la difesa dei presidenti sotto inchiesta. Tra le possibili punizioni c’è il rischio di alcuni punti di penalizzazioni nella classifica di Serie A.

