Serie A 2023/24: Ecco il quadro completo

Il quadro delle partecipanti alla Serie A 2023/2024 è completo. Come di consueto saranno 20 le partecipanti al prossimo campionato di calcio italiano per quanto riguarda la massima serie. Il Napoli è campione d’Italia in carica, gli azzurri si fregeranno di avere lo Scudetto sul petto. Le promosse dalla Serie B sono Frosinone, Genoa e Cagliari. Per i ciociari si tratta di un importante ritorno in Serie A, mentre le due squadre rossoblu sono due nobili del calcio italiano che sono tornate nel campione che più gli compete.

Le 20 squadre di Serie A

Atalanta

Bologna

Cagliari

Empoli

Fiorentina

Frosinone

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Roma

Salernitana

Sassuolo

Torino

Udinese

Verona

Il regolamento: Come per le edizioni precedenti le prime quattro in classifica si qualificheranno in Champions League, 5 e 6 in Europa League, 7 in Conference League. Le ultime tre retrocesse in Serie B. In caso di arrivo a pari punti, occorrerà uno spareggio per decretare un eventuale verdetto.

