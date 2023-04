Serie A 2023/24, approvato il calendario con le date natalizie del 23 e 30 dicembre

La Serie A, nell’assemblea di Lega tenutasi quest’oggi, ha approvato il calendario per il 2023/24. Si giocherà anche il 30 dicembre. Andiamo a vedere tutte le date e le parole del presidente Casini, riportate dall’ANSA.

Nel dettaglio, si partirà il 20 agosto (con anticipi al 19) e si concluderà il 26 maggio. Nel mezzo si giocherà anche durante le vacanze natalizie, non ci sarà nessuno stop. E dunque il massimo campionato italiano sarà in campo il 23 dicembre, poi il 30 e infine il solito turno del 6-7 gennaio. Nella giornata della Befana però non giocheranno le quattro squadre impegnate in Supercoppa. Le soste saranno quattro: a settembre, ottobre, novembre e una a marzo. Queste, invece, le parole di Casini:

“Il calendario è già stato approvato dal Consiglio, ma è stata una scelta unanime. È un momento in cui da parte dei tifosi c’è interesse per continuare a seguire la propria squadra sia allo stadio che in tv. Il calendario causa finestre Uefa e Fifa ha spazi molto limitati di movimento per la Serie A, che ha inserito anche la final four per la Supercoppa che ci sarà già nel 2023/24. Che si giochi troppo è un tema emerso da più parti, soprattutto da parte delle componenti tecniche come allenatori e giocatori che vanno ascoltati. Il timore che ci sia calendario troppo fitto appartiene a tutti”.

