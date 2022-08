Serie A, 1^ giornata Verona-Napoli: Formazioni Ufficiali:  Spalletti lancia Kim e Kvara dal 1′, Meret titolare

Quest’oggi, alle ore 18:30, si disputerà al Bentegodi la partita tra Hellas Verona e Napoli, valida per il primo turno di Serie A.

In seguito agli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly ed Ospina, al via la nuova epoca degli azzurri, i quali sperano di vincere all’esordio in campionato.

Attraverso i propri profili ufficiali, le due squadre hanno divulgato le scelte tecniche dei due allenatori in vista della sfida odierna. Si preannuncia un incontro elettrizzante!

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Amione; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

