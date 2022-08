Sergio Vessicchio: “Firenze F…. d’Italia!”

Sergio Vessicchio, giornalista, ha pubblicato un video su Facebook in riferimento ai cori razzisti uditi in Fiorentina-Napoli dai tifosi della Viola. Queste le sue parole:

“Quanto si è verificato prima, durante e dopo Fiorentina-Napoli è uno scandalo. Le istituzioni devono intervenire: devono fermare Firenze, una città razzista, di delinquenti, di vermi. Per oltre un’ora e mezza, 30mila persone che rappresentano la città e la provincia di Firenze hanno urlato contro la madre di Spalletti, contro Osimhen, contro i napoletani, contro le persone di colore. Ora basta: chiudete quella fogna di stadio, questo cesso d’Italia, perché Firenze è il cesso d’Italia”.Ha continuato così Vessicchio: “Piena solidarietà al Napoli, ai tifosi napoletani, a Spalletti, a Osimhen, a tutti i ragazzi di colore. Un razzismo becero, una vergogna, uno scandalo umano. Altro che Dante Alighieri o Michelangelo, i fiorentini sono dei pezzi di m***a: danno un cattivo esempio, Firenze e il suo stadio portano una cattiva immagine per la nostra Nazione, per il calcio italiano”. Colorita’ quanto cruda, probabilmente fatta anche per la rivalita’ tre Juventus, fede del giornalista in questione e Fiorentina, dove si sa, non si sono mai amati!

Sergio Vessicchio, Ecco il video shock…

