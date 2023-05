Sergio Vessicchio distrugge Giuntoli, e tira in ballo il trasferimento di Osimhen a Napoli!

Cristiano Giuntoli sembra destinato alla Juventus. Sergio Vessicchio, (è stato radiato dal Consiglio di disciplina dell’OdG Campania) ha parlato tramite il proprio canale Youtube.

“Si parla diffusamente dell’arrivo di Giuntoli alla Juventus, voci insistenti lo danno verso la Continassa. Ricordiamo che Giuntoli è un personaggio di grande ambizione e valenza, ha fatto un grandissimo lavoro sia a Carpi che a Napoli arrivando fino allo Scudetto avvalendosi dello scout azzurro. De Laurentiis si fida di uomini del suo scout che scovano giocatori in giro per il mondo vengono fatti valorizzare dai rispettivi valori”.

Poi ha aggiunto: “Giuntoli è attualmente il dirigente più importante del calcio italiano, ma è anche al centro dell’attenzione per il caso Osimhen. La mia preoccupazione è che Giuntoli una volta firmato con la Juventus finisce nel mirino della FIGC e a quel punto potrebbe aprirsi il caso Osimhen e potrebbero dare due anni di squalifica a Giuntoli”. (Dichiarazioni dalle quali prendiamo le distanze in quanto Giuntoli ha sempre lavorato con la massima correttezza, ndr)

Vessicchio aggiunge:

“La Juventus è stata messa nel mirino per i 9 Scudetti vinti, tutto il momento anti-juventino glie l’ha fatta pagare. Ma la Juventus non deve temere nulla perché ha agito sempre in maniera corretta. La Juventus quando scende in campo non gioca solo contro gli avversari, ma contro tutto un sistema”.

