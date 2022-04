Serena snobba il Napoli: “Corsa scudetto,ora favorita Inter”

Aldo Serena, ex attaccante dell’ Inter e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, e parlando della lotta scudetto si ‘e espresso cosi:

“Poco tempo fa avrei dato per favorito il Milan, lo vedevo agevolato dal calendario. Ora invece dico Inter, che si è ritrovata. In più i nerazzurri sono padroni del proprio destino. Ma è anche vero che non è più ammesso alcun passo falso, chi sbaglia rinuncia. Come il Napoli: la sconfitta contro la Fiorentina pesa. Però in Coppa Italia può succedere di tutto, il pronostico sul ribaltarsi. Lì non esistono favoriti”.

