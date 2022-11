Serbino Nela: “Il Napoli non sbaglia un colpo”

“Il Napoli non ha sbagliato un colpo”. L’ex difensore di Napoli e Roma, Sebino Nela, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Non mi aspettavo un Napoli così forte,

“ipotizzavo che facesse bene, ma non così. La squadra non sbaglia un colpo, qualcuno si sta riprendendo, la classifica è corta, dal secondo posto a scendere. Ma Spalletti sta facendo un lavoro straordinario. La sosta? Peccato per gli azzurri, per esperienza dico che quando stai bene vorresti continuare, forse fa meglio a chi non viveva un buon momento, molti club hanno bisogno di recuperare infortunati e riordinare le idee.”

I Mondiali saranno un’incognita per tutti,

” i calciatori per il momento staranno in attività sportiva e concentrati, non interrompono l’intensità acquisita in campionato. Staccare totalmente non credo possa portare a grandi benifici, perché poi quando attacchi dovrai riprendere gradualmente. Vero è che poi i giocatori avranno una settimana di riposo dopo il torneo, per cui forse alcuni di essi rientreranno con più fatica in campionato.”

La favorita?

“Non c’è, non credo però alle sorprese anche se il calcio ci ha abituato ad ogni pronostico. Tutti dicono l’Argentina perché Messi non può lasciare senza aver prima vinto un Mondiale, le nazionali sono ad ogni modo sono le solite, Brasile, Francia, senza dimenticare anche la Spagna ed il Portogallo. Potremmo anche infilarci la sempre indomabile Germania, o l’Olanda una buonissima squadra che gioca anche molto bene”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati