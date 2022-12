Serbia-Svizzera, le probabili formazioni e dove vederla

Di Gabriella Iannino

Questa sera allo stadio 974, alle 20 ora italiana, le 22 locali andrà in scena la partita tra la Serbia dei tanti “italiani” e la Svizzera.

Questo match concluderà il gruppo G che vede contrapposte nell’altra sfida il Brasile e il Camerun.

La classifica al momento recita:

Brasile primo a sei punti, Svizzera seconda a tre punti, mentre Serbia e Camerun appaiate ad un punto.

Se il Brasile vince passa il turno da primo, com’è tutt’ora. La Svizzera battendo la Serbia passa da seconda. In caso però, di vittoria brasiliana contro il Camerun e della Serbia contro la Svizzera, Alex Sandro e compagni passerebbero come primi, ma ad accompagnare i verdeoro agli ottavi non sarà la squadra di Yakin, bensì Milinkovic-Savic e compagni, che scavalcherebbero gli svizzeri raggiungendo quota quattro.

La squadra di Stojkovic si schiera con il modulo 3-4-2-1 composto da:

In porta il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a tre con il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic.

I quattro centrocampisti sono: Zivkovic, il giocatore del Getafe Maksimovic, il torinista Lukic e uno dei due juventini, ovvero Kostic.

I due trequartisti sono: il laziale Sergej Milinkovic-Savic e Tadic che accompagneranno l’unica punta Mitrovic.

La Svizzera, dal canto suo si schiererà con il modulo 4-2-3-1 così composto:

In porta Sommer. La linea difensiva a quattro sarà composta da: Widmer, Akanji, Elvedi e il torinista Rodriguez.

I due mediani saranno l’ex atalantino Remo Freuler e Xhaca, completeranno il centrocampo i tre trequartisti Shaqiri, Sow e Vargas, dietro l’unica punta Embolo.

La partita sarà visibile a partire dalle 20 su Rai Sport.

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic; Tadic, S. Milinkovic-Savic; Mitrovic.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

