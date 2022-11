Senza città nulla poteva accadere

Far azienda al Sud è come portare il sole in Gennaio a Milano.

Arduo se non impossibile.

Quel che offre il nord Italia e spesse volte il nord Europa non puoi trovare al Sud del mondo e lo stesso vale al contrario.

Lo sapevano bene il Professor Bellavista ed il direttore della Fiat Cazzaniga.

L’Italia quando unisce le sue migliori qualità non ha competitors. Il guaio è che spesso se ne dimentica.

Quando una mente illuminata riesce a mixare le potenzialità di ambe due le “parti”, allora il prodotto italiano viaggia nel mondo incontrastato.

Ha in sé qualcosa di raro e profondo che altrove non puoi trovare.

Ha radici, calore, storia folklore ed un pizzico di nostalgia che mai guasta.

Lo aveva capito perfettamente Adriano Olivetti che importo’ il modello Ivrea a Pozzuoli. Due tipologie di lavoro, una pratica ed una più socio-popolare che dettero frutti enormi.

La stessa Apple decide non a caso di investire a Scampia.

Si diffonde sempre più tra gli imprenditori, l’idea di far fronte comune con il personale.

La forza lavoro del capitale Umano.

Fortemente umano. In questo, l’esperienza Covid, a chi ha occhi per vedere, ha mostrato.

Tanto.

Per chi desidera capirne di più, cercare, Brunello Cucinelli.

Il mercato a volte offre occasioni irripetibili. Una azienda in difficoltà nelle mani di un manager capace, può non solo risollevarsi ma addirittura tornare a brillare e se è consentito anche eccellere.

Sono diversi gli episodi in cui uomini di gran qualità hanno intrapreso percorsi, apparentemente matti che però oggi segnano risultati notevoli.

Serve visione futura. Progettuale.

Un fondo su cui contare ed una idea di sostenibilità a crescere.

De Laurentiis lo aveva e lo ha dimostrato in questi anni. Scaltro nel prelevare una azienda sull’orlo del fallimento, chiudere col passato ed impiantare una prospettiva futura di azienda nuova ed innovativa.

Sono arrivati i contratti di sponsor gestiti in casa, le tv a pagamento, i ritiri precampionato stile centro commerciale ed ora la tournee in Turchia.

È un imprenditore scaltro e capace.

Ha saputo utilizzare perfettamente le risorse napoletane. Ha trovato un terreno incolto, pieno di sterpaglie e con cancelli arrugginiti ma con un sottosuolo prezioso, ricco come pochissimi altri.

È riuscito a far brillare metalli grezzi. Calciatori arrivati per pochi spiccioli e divenuti campioni da mille ed una notte.

Partiti da Napoli per le squadre europee più blasonate e potenti.

Un tesoro quello di De Laurentiis.

Il capitale umano si è detto.

Il calore della Gente che non ovunque trovi, anzi.

Calore senza condizioni.

Napoli sa amare anche se non vince. Ama e dimentica per sua cultura.

Bravo anzi bravissimo De Laurentiis che oggi è preso ad esempio per la sua forza imprenditoriale ed i conti in ordine. Esempio per aver raggiunto vette pur con una scommessa.

Non è fortuna.

La fortuna non esiste.

Si dice sia la preparazione che incontra il caso.

De Laurentiis non è un uomo fortunato.

È piuttosto un uomo capace, tanto capace.

Capace quanto un pubblico ed una città, esemplare e perfetta sponda per gli affari sportivi e commerciali di chi la rispetta.

