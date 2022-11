Senza ambizione non si cresce e non si vince

Il Qatar è un’occasione ho tutti i giorni scritto e ribadito.

Ogni grande avvenimento può diventare momento di riflessione ed insegnamento.

Qatar 2022 deve esserlo per noi e per chi davvero intende crescere nella prospettiva di un uomo futuro. Tutto è in divenire. Nazionali che fino a questo momento si consideravano “minori” hanno battuto le corazzate storiche.

Fatta eccezione per il Qatar, uscito immediatamente, non esiste più il risultato scontato. Tutti possono se non battere quantomeno fermare Messi e company.

Proprio oggi il Camerun di Anguissa costringere la più forte Serbia ad un pareggio che sa di sconfitta.

Il Brasile farà da spartiacque.

Tornando ai fatti di casa nostra, il focus lo concentro sul rapporto Tifosi – ambizioni.

Dopo aver battezzato il Napoli 5.0, è tempo di considerare la tifoseria da 5.0.

Il Napoli cresce se cresce la sua Gente. Il Napoli cresce se cresce la mentalità, l’educazione e la prospettiva della sua Gente.

Troppo spesso la voce dei “tifosi”, riportata da radio e giornali locali, racconta di come esista una “speranza” cittadina, di veder i calciatori partenopei tornare presto verso Fuorigrotta.

Piccolo particolare questo vorrebbe dire, vederli eliminati dalla competizione mondiale.

È una delle “richieste” più stupide, mediocri ed arretrate che si possono proporre.

Soltanto un uomo mediocre può dar vita ad una tifoseria mediocre. Due aspetti che vogliono una azienda mediocre ed è il “miglior” viatico per fallire gli obiettivi.

Detto in soldoni, i mediocri non vincono anzi perdono malamente.

Se si potesse, vorrei tutti i calciatori “napoletani” in finale, anzi campioni del mondo.

Kim, Anguissa, Lozano, Zielinski ed anche Olivera.

Fantasie?

Fiabe?

Addirittura utopia?

Preferisco di gran lunga un uomo coraggioso e felice ad calciatore pavido ed incline ad accontentarsi.

Il Napoli 5.0 ha bisogno di Gente coraggiosa. In campo e fuori.

Quelli che desiderano star nel mezzo soffrono una vita intera ed non sorridono mai.

Napoli vuole vincere non sopravvivere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati