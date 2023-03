Sentite Zuliani come snobba il Napoli: “”Il Napoli sta facendo grandi cose in Champions? Eintracht settima in Germania…!

Claudio Zuliani non perde occasione per sminuire ciò che sta facendo il Napoli, soprattutto in Champions League. Il giornalista di dichiarata fede juventina, qualche giorno fa, aveva invitato tutti a non celebrare con troppa enfasi la vittoria dei partenopei contro l’Eintracht .Il cronista ha rincarato la dose ai microfoni di Diretta Mercato, sulla emittente 7 Gold:

“Il Napoli sta facendo grandi cose in Champions? Ma se ha battuto l’Eintracht, una squadra che è settima in Germania (in realtà è sesta ndr)“.

Zuliani rincara la dose…

“Non mi sembra che il Napoli, con tutto il rispetto, abbia battuto uno squadrone irresistibile. Vedremo se arriverà fino alla fine in Champions League, è ancora presto per giudicare gli azzurri in Europa”, ha aggiunto Zuliani nel suo intervento.

Zuliani zittito da Tramontana

L’interista Filippo Tramontana ha risposto così: “Ma come pupi dire certe cose? L’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League. Inoltre il Napoli ha battuto Liverpool e Ajax dominando il suo girone. Non bisogna sminuire la squadra di Spalletti”.

