Sentite Ziliani: “La Juventus non sara’ piu’ in serie A…”

Paolo Ziliani, giornalista, parla ancora di Juventus travolta dalle vicende extra-campo, per il club bianconero potrebbero arrivare nuove pesantissime sanzioni. Ne è certo, tanto che su Twitter scrive:

“Mi chiedete in tanti del -15, del cavillo, del vizio di forma. Non sono avvocato né giudice ma mi sento di ribadire che dopo un illecito colossale come quello delle manovre-stipendi (tutti i dirigenti e i tesserati coinvolti) la Juventus non sarà più in Serie A“

Ziliani in un precedente Tweet relativo sempre alla Juventus ha poi citato anche il Napoli.

“Dicono che bisogna salvare la Juventus perché senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo Milan e (posso dirlo?) Napoli già ai quarti Champions e l’Inter vedremo. Mentre la Juve nel girone ha perso 5 volte su 6 battendo il Maccabi che faceva il digiuno. Vabbè”,

Ziliani che non ha mai nascosto la sua avversione alle malefatte del club bianconero fino a qualche mese fa presieduto da Agnelli.

