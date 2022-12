Sentite Zielinski: ” Dopo la Polonia, La storia a Napoli”

Non ci sta pensando adesso; adesso tutte le energie sono destinate al Mondiale. E la Polonia, pur avendo disputato tre partite assolutamente lontane dal concetto di brillantezza ed irresistibilità, è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale, grazie alla differenza reti, a discapito di un Messico sicuramente più convincente. Gioisce Piotr Zielinski, che fa una promessa al Napoli

Non potrebbe pensare al Napoli, in questo momento, ed è giusto così: Piotr Zielinski si è appena qualificato con la sua Polonia agli ottavi di finale di Qatar2022, un risultato storico per la formazione polacca, che non passava il primo turno da oltre 30 anni. E’ distrutto ma felicissimo, Piotr, che si lascia andare alle emozioni in una bella intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da persemprenapoli.it:

“Questo (passaggio del turno, ndr) deve renderci orgogliosi perché da oltre trent’anni la Polonia non superava la prima fase di un Mondiale. Ma abbiamo fatto una brutta partita e dobbiamo sicuramente migliorare se vogliamo competere con la Francia (…)

Ci vuole più coraggio, più convinzione, più voglia di attaccare, al di là dell’avversario che hai di fronte. Abbiamo le qualità nel nostro gruppo per giocarci le partite a viso aperto ma finora non le abbiamo dimostrate (…) A un certo punto stavo per chiedere agli argentini che conosco, quelli che frequentano il campionato italiano, di abbassare il piede dall’acceleratore.

In fondo erano già sicuri del primo posto. Ma poi mi sono frenato, sarebbe stato un gesto antisportivo. E queste cose a me non piacciono (…) La Polonia e il Napoli sono due realtà molto diverse. La mia Nazionale non gioca per imporre il suo calcio, spesso lascia l’iniziativa agli avversari e ripiega all’indietro, mentre il Napoli è abituato a controllare la palla e far valere le tante soluzioni offensive di cui dispone.

Spero che questo concetto si possa applicare anche alla Polonia (…) Ora mi concentro sul Mondiale. Quando tornerò, ricomincerò a dare il cento per cento per il club. Alla sosta siamo arrivati lanciati, dopo un periodo bellissimo, ma non è finita. Abbiamo ancora tante partite, tra campionato e Champions League, e non intendiamo mollare nulla nel 2023. Vogliamo fare la storia, così come l’abbiamo fatta qui con la Polonia“.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati