Sentite Umberto Chiariello: “La Piega che sta prendendo Spalletti-Adl non mi piace! Per il bene del Napoli il Presidente torni lucido”

lUmberto Chiariello, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha commentato i rumors sulla squadra azzurra attraverso Radio Napoli Centrale:

“È vero che De Laurentiis può ripartire, ma una cosa è proseguire su un binario ben delineato, un’altra è ripartire da zero. Tanti rumors insieme sono preoccupanti, ma per il momento fingo di non sentire, di non sapere, attendo e aspetto, perché l’anno scorso si è parlato troppo e si è capito successivamente che si è operato benissimo”.

Inoltre, Chiariello, ha aggiunto: “Adesso sembra esserci catastrofismo puro, ma attendo, di certo la piega – come leggo – che sta prendendo il Napoli, non mi piace, comincio a preoccuparmi seriamente”.

“De Laurentiis fermati con i festeggiamenti, torna ad essere lucido: via i personalismi, l’orgoglio, bisogna operare insieme, condividere obiettivi, strategia e mission. Ognuno faccia la sua parte: se questo è, il Napoli davvero apre un ciclo, ma che non si sfasci tutto, significherebbe azzerare un vantaggio importantissimo”. Ha concluso Chiariello.

