Sentite Ulivieri: “Scudetto archiviato! Ora testa alla Champions”

Il presidente dell’AssoAllenatori, Renzo Ulivieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli sui temi attuali in casa azzurra. A seguire le sue principali parole.

“Bisogna stare buoni e seri, tatticamente e strategicamente a Napoli. Per me lo scudetto è già archiviato ma adesso c’è da pensare alla Champions perché l’obiettivo principale diventa quello. Credo che anche gli azzurri la pensino così, e pur non volendo, il loro focus è su quella competizione lì.

Visto l’andamento delle altre squadre e i punti di vantaggio bisogna essere realisti e guardare i numeri mettendo da parte la scaramanzia. Si vede da fuori che il Napoli adesso sta lavorando in ottica Champions, non so dove potrà arrivare”.

