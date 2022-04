Sentite Ugolini: “Ritiro voluto dal Presidente, Spalletti pensava ad altro”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, e intervenuto alla trasmissione serale Sky Calcio Club ed ha riferito, per il ritiro permanente degli azzurri, quanto segue:

“Ritiro preso in accordo con Spalletti? Credo che non sia andata esattamente così, la decisione è stata presa dal presidente De Laurentiis. Il tecnico ovviamente si è rimesso alla decisione presidenziale. Spalletti ci ha detto che sarebbe tornato a Napoli con la squadra, ma aveva in programma tutt’altro.

Rapporto ADL-Spalletti da rivedere? Secondo me un chiarimento sarà necessario, dovranno essere riveduti i rapporti che nell’ultimo mese e mezzo di non risultati si sono un po’ incrinati.

Come ha preso il ritiro la squadra? I giocatori non hanno preso male la decisione del ritiro: è stata una conseguenza di quello che è successo. Sicuramente negli spogliatoi c’è stato un confronto acceso. Al momento non è previsto un incontro tra il presidente e la squadra, anche se non è da escludere“.

