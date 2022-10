Sentite Sconcerti: “Vittoria del Napoli poco brillante, Inter e Juve possono rimontare”

Mario Sconcerti, giornalista, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma per 0-1 nel suo editoriale per Il Corriere della Sera:

“Non è comunque ancora il momento delle decisioni. Restano in gioco tutte le prime otto, Juventus compresa. Con probabilità diverse, ma sono tutte in corsa. Un anno fa, per dire, Inter e Milan persero 10 punti in sole 5 partite, il Napoli anche di più. Per questo ha un senso la piccola rimonta dell’Inter e perfino le due sole vittorie consecutive della Juve. E anche per questo la Lazio sta diventando la squadra che gioca il calcio migliore. Il Napoli ha dominato questa prima parte di stagione, ha espresso giocatori ottimi in un collettivo unico. Ma questa sua forte diversità non ha scosso l’albero, si trova il Milan ancora molto vicino e grandi squadre stanno ricominciando la loro stagione”.

