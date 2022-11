Sentite Scanzi: “Ho sbagliato sul Napoli…”

Il giornalista Andrea Scanzi ha espresso alcune considerazioni sul calcio italiano a margine della presentazione del libro della sua compagna Sara Lucaroni. Questo il suo pensiero affidato ai giornalisti di Firenze Viola: “Terremoto in casa Juve? Non me l’aspettavo, ma per ignoranza mia. Tanti invece se lo aspettavamo, ho studiato le carte successivamente. La motivazione mi sembra evidente: hanno deciso di preservare la Juventus, di fare un passo indietro, evitare che la situazione della società peggiorasse ancora e perché si sono resi conto che da una parte l’inchiesta della Consob e dall’altra quella di Torino sono molto serie. Hanno fatto saltare il banco perché era l’unica decisione da prendere per salvare la società”.

Sulla lotta Scudetto tra Milan (di cui è tifoso) e Napoli, invece:

“Non mi aspettavo di più. Mi aspettavo di più dall’Inter e dalla Juventus, non dal Milan che non è la squadra più forte. Ho sbagliato sul Napoli, non mi aspettavo che fosse così forte. Abbiamo 1/2 punti in meno dell’anno scorso, ci manca il punto nello scontro diretto col Napoli e i due punti con la Cremonese. Non imputo niente a Pioli perché abbiamo i punti che ci meritiamo, abbiamo sbagliato ad oggi la campagna acquisti a partire da De Ketelaere. Il Napoli li ha individuati tutti, teoricamente c’è ancora margine perché i punti si possono recuperare. Mi sembra ovviamente favorito il Napoli, mi aspettavo un recupero della Juventus ma non so come potrà reagire dopo questo terremoto societario. Anche l’Inter romperà le scatole, quindi non dico che firmerei per un secondo posto, ma se il Milan dovesse finire secondo sarei tutto sommato contento”.

