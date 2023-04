Sentite Sabatini: “Salernitana? Puo’ vincere contro chiunque”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, ha rilasciato un’intervista in vista della gara con il Napoli. Di seguito, le sue parole:

“Napoli-Salernitana? Sarò orgoglioso e frastornato, perché là dentro, nel video, rivedo qualcosa di me, anzi molto, emotivamente. Sarà una giornata impegnativa, per il sottoscritto. Ma mi piacerà, la vivrò con grande piacere. La Salernitana non andrà al Maradona per essere spettatrice di un evento, deve ancora guadagnarsi la certezza della salvezza.

E pareggiando con l’Inter, appena due settimane fa, ha sottolineato di non aver paura di nessuno, di avere un carattere indomabile. È così che ci si guadagna il rispetto. La Salernitana di oggi può battere chiunque, non lascerà che a Napoli il suo ruolo sia quello della comparsa. Chi ha battuto il Sassuolo, che s’è liberato in precedenza di molte grandi, ha la testa libera e sa cosa chiedere a se stesso.

Se scriverò a Iervolino? A salvezza raggiunta, ovviamente. Per fargli i complimenti. Ha lasciato che venisse ricostruita una squadra di qualità. Evidentemente il ciclo Nicola si era concluso, a volte fatalmente succede. E De Sanctis è stato bravissimo a scegliere Paulo Sousa.

Verrò venerdì a presentare il mio libro, respirerò quell’aria che mi manca. Sono stato bene, sono stato amato. In questo momento non sto come vorrei, perché senza il calcio fatico, ma almeno ho tanti ricordi a cui aggrapparmi e quella salvezza appartiene anche a me. Sono riconoscente per la gratitudine e sono fiero di poter osservare questa Napoli-Salernitana sapendo che è piena di belle cose che mi appartengono”.

