Sentite Sabatini, La sua risposta e’ da Nobel!

Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Salernitana, Lazio, Palermo e Roma, ha parlato della situazione che sta vivendo la Juventus, attraverso l’intervista rilasciata sulle pagine de Il Foglio. La dichiarazione sul club bianconero ha fatto il giro della rete scatenando l’ira dei tifosi della Vecchia Signora sulle varie pagine social:

“Perché sempre la Juventus in tribunale? Un motivo evidentemente ci sarà. Non sono altri uomini a metterli sulla graticola. Ci si mettono da soli”. Ha evidenziato Sabatini.

i procuratori? “Non sono il problema più grande, ma un problema, sì. I problemi del calcio di oggi sono tanti, a partire dalla figura del direttore sportivo, di cui non sono più chiari ambiti e competenze. Una cosa è certa. Le nuove proprietà straniere non vogliono i direttori sportivi per oscuri motivi che forse tanto oscuri non sono. Preferiscono affidarsi allo staff e ad altri sistemi di valutazione dei calciatori, perché pensano, ed è un grande errore, che il mestiere dei direttori sportivi si esaurisca nell’acquistare e vendere giocatori. Non è così”. Ha concluso Sabatini.

