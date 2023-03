Sentite Ravezzani: “Se la Juventus avesse fatto l’operazione Osimhen sarebbe partita in tromba la Procura di Torino…”

Fabio Ravezzani, nel corso del suo intervento sul canale Twicht di Juventibus, nel parlare del caso plusvalenze della Juventus è tornato a tirare in ballo ancora una volta il Napoli per l’operazione Osimhen con il Lille avvenuta nel 2020. Il direttore di TeleLombardia ha così dichiarato:

“Se la Juventus avesse fatto l’operazione Osimhen negli stessi termini in cui l’ha fatta il Napoli sarebbe partita in tromba la Procura di Torino e avrebbe fatto intercettazioni a manetta”.

“I tre giocatori inseriti dal Napoli nell’operazione non sono mai stati a Lille, c’è qualcosa di strano, non credo che abbiano ordinato intercettazioni a tappetto su De Laurentiis e ai propri collaboratori per tale operazione”, ha sottolineato Ravezzani che a suo modo ha cercato di “difendere” la Juventus dalle pesanti accuse di aver operato tramite plusvalenze non reali.

Forse Ravezzani dimentica che i 50 milioni sborsati dal Napoli per acquistare il nigeriano sono stati regolarmente versati nel casse del Lille e non sono rimasti solo sulla carta come tante operazioni dei bianconeri!

