Sentite Raffaele Auriemma: “Credo che il sogno di Giuntoli di andare alla Juve sia già finito…”

Raffaele Auriemma, giornalista, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, in onda su Radio CRC, si è soffermato sulle voci di mercato che riguardano Cristiano Giuntoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho una sensazione su Cristiano Giuntoli: io credo che il suo sogno di andare alla Juventus sia già finito. Anche perché, il presidente Aurelio De Laurentiis, non lo lascerà andare via, soprattutto a una squadra rivale. Ma poi Giuntoli, che ha lavorato tanti anni con De Laurentiis, non sa che lui è molto preciso nel far rispettare i contratti”.

Cristiano Giuntoli, nel corso di questa sua avventura da dirigente sportivo del Napoli, ha portato il club azzurro a livelli altissimi. La sua fantastica campagna acquisti, nello scorso mercato estivo, ha portato i partenopei a far vincere il terzo scudetto. Acquisti come Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae, nomi al tempo sconosciuti per il panorama europeo, sono stati senza dubbio quelli che hanno contribuito maggiormente a far ottenere il tricolore agli azzurri. La lungimiranza di Giuntoli non ha eguali.

