Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato anche del suo possibile ritorno in Campania.

“Torno al Napoli? Sto aspettando, voglio ancora vincere, non voglio stare a metà classifica. La decisione è di qualcun altro. Io sono preparato, guardo e analizzo tutto, lo faccio sempre e vorrei farlo fino alla fine dei miei giorni”.

