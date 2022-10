Sentite Pistocchi: “Fiorentina-Inter? Valeri Disastroso!”

Fiorentina-Inter ha regalato tante emozioni, ma si lascia dietro uno strascico di polemiche dovute ad evidenti errori dell’arbitro Paolo Valeri. Il direttore di gara, inspiegabilmente, non ha espulso Federico Dimarco in occasione del rigore concesso ai padroni di casa: fallo evidentemente pericoloso, con il terzino della Nazionale che è intervenuto in maniera decisa sul ginocchio dell’avversario, colpendolo in pieno con il piede. Nonostante l’irruenza dell’ex Verona, Valeri non ha estratto il cartellino per punire l’esterno nerazzurro

Altra decisione contesta è stata quella di convalidare il gol finale dell’Inter nonostante un fallo di Edin Dzeko.

Ne ha parlato il giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter:

“Valeri ieri ha ammesso di aver sbagliato-da Var-in Atalanta-Milan. Oggi, da arbitro, ha sbagliato due volte: era rosso per Dimarco in occasione del rigore, era fallo di Dzeko su Milenkovic in occasione del gol vittoria di Mkhitaryan . Ma il Var?” si è domandato il noto cronista sui social.

