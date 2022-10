Sentite Pedulla’ sulla Juventus: “”Vediamo se Allegri deciderà di parlare solo con Sconcerti…”

Juventus eliminata dalla Champions League. Bianconeri, costretti a vincere per sperare negli ottavi, crollano al Da Luz. Sblocca Antonio Silva, pari immediato di Kean (assegnato dopo revisione al Var per mancanza della goal-line technology), poi Joao Mario fa 2-1 dal dischetto (mani di Cuadrado) e Rafa Silva trova la doppietta personale a cavallo dell’intervallo (il primo con il tacco). Milik e McKennie in 2’ accorciano ma non basta: Juve fuori dalla Champions, nell’ultima giornata contro il Psg si giocherà l’Europa League a distanza con il Maccabi Haifa

Al termine della gara Alfredo Pedullà ha pubblicato un messaggio al vetriolo nei confronti dei bianconeri e non solo: “Vediamo se Allegri deciderà di parlare solo con Sconcerti. A meno che Sconcerti non sia impegnato a collezionare altri scivoloni. Ma in assenza di domande da parte di venditori di cianfrusaglie, dovrebbe essere lui a dire: Chiedo scusa, ho calpestato la storia della Juve”, ha scritto su Twitter il noto giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia.

Ad avvalorare la tesi questi tweet…dei tifosi!

Tantissimi i messaggi di tifosi juventini delusi e critici nei confronti dell’allenatore livornese: “Entrati Miretti, Illing e Soule per risparmiare i ‘titolari’: 2 gol in 5 minuti. Frutto del caso, incompetente” scrive un sostenitore bianconero, mentre qualcuno aggiunge: “Mai proposto un minimo di gioco o tattica. Inventato tutte le scuse possibili e trovato tutti gli alibi immaginabili. Staff tecnico da prima categoria”

A deludere soprattutto la differenza vista tra le due squadre in campo: “Il Benfica sa giocare a calcio, noi no” è uno dei commenti, ribadito da chi parla di “lezione di calcio e pressing da Schmidt all’anti-calcio Allegri”. In casa Juve, ora, c’e’ poco da stare Allegri…Con Agnelli che pensa alla Plusvalenzazione della sua Juventus, da lui creata, e dello special-flop!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati