Sentite Paolo Del Genio: “Spalletti via? Mi può dispiacere, ma non tocca la mia gioia”

“Festa Scudetto con quale spirito? Io col massimo dell’entusiasmo. Sono stato felicissimo anche con l’Inter, per come ha giocato, nonostante fosse già tutto prevedibile e poi con le parole post-partita che sono state chiare. Questa situazione non tocca la mia gioia che dipende dalle partite, dai risultati, dalla forza del Napoli. Mi può dispiacere, ma non tocca la mia gioia”.

Del Geno poi ha aggiunto:

“Ora aspettiamo per capire bene oppure, se non ce la faranno capire bene, saranno i fatti a darci delle risposte.

Tensione Empoli-Napoli della scorsa stagione? Ci fu una fase in cui De Laurentiis intervenne con le cene, quasi come a dire devo intervenire io. Se il tecnico lo riteneva gravissimo, non sopportando certe cose, perché non è andato via? Ha tenuto dentro così tanto?”.

“Non credo a Milano o Roma fosse tutto rose e fiori, l’hanno massacrato perché si schierarono con i loro idoli calcistici e l’hanno massacrato quando aveva ragione lui… L’unica ricostruzione credibile può essere: presidente, sai cosa sta maturando in me, perché eserciti l’opzione?“

