Sentite Orrico: “Mancano i calciatori nel Napoli, 3° posto un miracolo”

L’ex tecnico dell’ Inter, Corrado Orrico , e stato intervistato ai microfoni di Radio Marte, nella trasmissione Marte Sport Live, dichiarando quanto segue sul Napoli:

“Ad Empoli sul 2-0 è mancata al Napoli l’umiltà di difendere il risultato e la sottovalutazione dell’Empoli che non era nuovo ai ritorni scoppiettanti sul finale. Il mio amico Spalletti doveva mettere più giocatori di forza e meno calciatori raffinati e non adatti al ritorno violento dell’Empoli. Non solo Demme e non Zielinski, avrei dato più forza al centrocampo e a tutta la difesa. A Napoli non vedo spogliatoio diviso, rapporti precari tra allenatore e società, i problemi sono solo tecnici e Spalletti deve rivedere qualcosa. Mancano i giocatori boscaioli, cioè quelli che vanno nel bosco e fanno legna. E’ probabile che la rosa del Napoli sia insufficiente. Il Napoli squadra è questa, arriva terza ed è un successo”

