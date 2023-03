Franco Ordine: “Sorteggio? A Napoli sparati i mortaretti”

Franco Ordine, giornalista e tifoso rossonero, ai microfoni di MilanNews.it ha commentato il sorteggio di Champions. Queste le sue parole:

“Vi porto indietro di qualche giorno. Lunedì scorso sono stato a Napoli, ospite di una trasmissione, e in quella circostanza abbiamo simulato un sorteggio; un po’ per giocare e un po’ perché davvero volevano il Milan, hanno tutti votato – tranne me, che ho votato Benfica, per Napoli-Milan. Perché lo dicono? Perché? Io non so se hanno già sparato i mortaretti, ma può essere che siano tutti convinti di aver beccato la squadra più debole del lotto. Diciamo che a livello di carta e di classifica questo ci sta, ma poi ci sono due partite da giocare e una qualificazione da raggiungere. È evidente che se il Milan è quello del Tottenham se la può giocare, ma se il Milan è quello distratto, impacciato e stanco visto a Firenze e con la Salernitana a quel punto ci sarebbe poca storia”.

Pioli dice che il “Napoli sta facendo meglio in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan”…

“Mi è sembrata una risposta in linea perfetta con quello che è successo nella scorsa stagione. L’anno scorso il Milan aveva il pronostico tutto contro a favore dell’Inter, quindi il Milan è un po’ più allenato di altri al ruolo di underdog”.

Il 2 aprile, intanto, ci sarà un primo Napoli-Milan…

“Quella è la più brutta e la più complicata, perché tutti la giocheranno pensando a quella successiva. Chi vuole sedersi al tavolo principale del calcio europeo deve passare attraverso queste prove”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati