Sentite Ordine: “Non hanno imparato nulla dal Napoli…”

Franco Ordine, noto giornalista che segue da vicino le vicende del Milan, ha scritto un lungo editoriale sulle colonne di Milan News. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da persemprenapoli.it

“Adesso sono saliti in cattedra quelli che dicono: se non riesci a ottenere il rinnovo del contratto meglio procedere alla cessione di Leao! E anche subito! A gennaio? Se c’è l’occasione perché no insistono. Sapete chi sono? Quelli che non vedono l’ora di assistere all’operazione sapendo che in circolazione non c’è ancora un sostituto degno del portoghese e che la sua partenza toglierebbe a Pioli una grande arma per l’attacco. Sono anche quelli che sono rimasti al calcio pre-pandemia e non hanno capito granchè nemmeno dalla lezione di Maldini e Massara o da quella più recente del Napoli. Niente da fare, non ce la fanno. Non dategli retta, però”.

