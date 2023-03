Sentite Odierna: “Il Sindaco vuole contenere la gioia scudetto?…Lui tifa Juventus!”

Il Napoli è ormai sempre più vicino alla conquista dello scudetto. Il sindaco Gaetano Manfredi ha lanciato un appello ai tifosi: “Dobbiamo rispettare la città. Sono d’accordissimo che ci sia gioia, festa, che ci siano degli striscioni, degli interventi creativi, si vedono delle cose molto belle che si stanno facendo, partendo dal basso, e di questo sono molto contento. Se poi si dipingono monumenti, edifici che poi restano e che devono essere rimessi a posto con risorse pubbliche penso che questo non sia giusto”.

Manfredi viene “placcato” da Odierna…

Nello Odierna, nel corso di Terzo Tempo, programma in onda sulla emittente Tele A: “Gaetano Manfredi non è napoletano, è di Nola. Si trova in una sorta di imbarazzo emotivo. Lui non è tifoso del Napoli, bisogna dirlo, è della Juventus. Non può immaginare e capire. Quando sento dire ‘non dobbiamo’, ‘non facciamo’, mi viene da riflettere. Forse il sindaco non ha capito che se davvero gli azzurri porteranno a casa il tanto agognato scudetto non ci saranno argini, possibilità di contenere la gioia dei napoletani. Dico al sindaco di essere più allegro, sembra abbia passato un guaio quando parla del Napoli”.

