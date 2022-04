Sentite Nela: “Scudetto incerto, Spalletti ha vinto gia'”

Sebino Nela, ex calciatore degli azzurri, ha rilasciato una intervista pubblicata nella edizione odierna del quotidiano partenopeo Il Mattino, parlando del momento del Napoli , ancora in corsa per lo scudetto, e del tecnico azzurro Spalletti. Ve ne riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni del ex azzurro Nela, al quotidiano Il Mattino:

“Bisogna andarci con i piedi di piombo con i pronostici perché ogni settimana ci tocca cambiare opinione. Una volta tocca all’Inter, un’altra al Milan, un’altra ancora al Napoli. Aspettiamo: tutte hanno fatto vedere dei limiti e di essere soggette a momenti di cedimento“.

Su Spalletti: “Luciano quest’anno ha fatto molto, forse anche di più perché non ci aspettavamo che rilanciasse alcuni giocatori. Per me lui ha già vinto. Poi se la giocherà fino alla fine. Il suo voto è già altissimo e può solo andare a migliorare“.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati