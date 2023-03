Sentite Nela: “Napoli, ai quarti affronti…”

Sebino Nela, ex calciatore tra gli altri di Napoli e Roma, ha toccato anche l’argomento Champions League proiettandosi, tra le altre cose, sul possibile avversario degli azzurri qualora la compagine di Spalletti superasse degli ottavi:

“Io sono convinto che il Napoli supererà l’Eintracht Francoforte e incontrerà il Benfica ai quarti”.

La compagine portoghese è una delle più belle da vedere e una gara del genere sarebbe sicuramente caratterizzata da un grande spettacolo.

Nela ha poi parlato anche di Napoli-Atalanta…

“I bergamaschi non faranno quello che ha fatto la Lazio di Sarri, non ne sono capaci. Chi ha tutto da perdere è la formazione di mister Luciano Spalletti, mentre gli orobici avrebbero fatto una stagione straordinaria se arrivasse l’Europa League. I nerazzurri, se sono in giornata, possono fare male. Contro la Lazio al Napoli sono mancati Kvara e Lozano sulle corsie esterne”.

