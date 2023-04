Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, entra a gamba tesa sulla Juve: infatti, nell’intervista rilasciata a Italian Football TV, non ha di certo usato parole al miele per i bianconeri:

“La rispetto, ma sportivamente la odio. Io c’ero per le sfide di Champions a Cardiff e a Berlino, quando persero: il mio cuore batteva fortissimo, se avessero vinto sarebbe stato brutto”.

