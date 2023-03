Sentite Marchegiani: “Lazio, partita di contenimento, ma di grande qualita'”

Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Sport, nel corso di Sky Calcio Club ha analizzato così la sconfitta del Napoli contro la Lazio:

“La mossa vincente di Maurizio Sarri, secondo me, è stata quella di tenere la squadra stretta e corta. I tre centrocampisti della Lazio hanno agito costantemente sulle traiettorie di passaggio dei difensori avversari, stringendo anche con gli esterni” ha osservato l’ex estremo difensore della società biancoceleste, oggi opinionista.

Marchegiani ha poi aggiunto:

“La posizione di Matias Vecino a ridosso di Piotr Zielinski, con Mattia Zaccagni che da esterno alto si abbassava e gli andava in aiuto per impedire gli assist verticali, ha impedito al Napoli di dialogare tra i reparti. Un Napoli che ha sfruttato poco la palla in profondità, complicando la propria manovra offensiva. La partita dei biancocelesti è stata di contenimento, sì, ma con una fase difensiva di qualità”

