Sentite Libero : “Un ciclo lungo almeno 5 anni!”

L’edizione odierna del quotidiano Libero utilizza un titolo enfatico per parlare della compagine di Luciano Spalletti:

“Il Napoli prenota 5 scudetti”. Ecco quanto si legge all’interno del pezzo: “Il Napoli ha tutto ciò che serve per aprire un ciclo vincente. I tre ingredienti magici per un progetto a lungo termine: sostenibilità finanziaria (dal rosso di 52 milioni si va verso il pareggio nel prossimo bilancio), identità di gioco e calciatori nella fase ascendente della carriera. Se di solito si vince a trequarti o alla fine di un ciclo, il Napoli potrebbe farlo all’inizio, un po’ come il Milan lo scorso anno. Ma, a differenza dei rossoneri, non avrebbe nemmeno un leader a fine carriera che, per un cliché, si pensa sia necessario per trionfare.

La formazione titolare di Spalletti infatti non presenta alcun over-30, in caso di Olivera preferito a Mario Rui come terzino sinistro. Che poi quest’ultimo ha 31 anni, mica tanti, di certo non troppi, e con Demme e Juan Jesus costituisce il confine di vecchiaia dell’intera rosa. Nessun azzurro è nato prima del 1991 e l’età media infatti è di 26 anni tondi.

Teoricamente il patto per aprire un ciclo vincente è non vendere i big non appena si vince. Ecco, il Napoli non è costretto a farlo (il bilancio è in ordine) ma, se anche lo facesse, reinvestirebbe su altri giovani. L’eventuale successo fortificherebbe la nuova idea in merito alle rose da costruire: non serve più avere calciatori esperti per essere i primi della classe. Soprattutto nella “povera” Italia servono calciatori dall’alto valore sportivo perché ne corrisponde uno altrettanto alto a livello economico. Così la società casca in piedi in qualsiasi caso: se vende, incassa parecchi soldi; se non vende, conserva un sicuro rendimento in campo”.

