Sentite Libero: “Napoli Irraggiungibile? Puro maniavantismo…”

Il Napoli di Luciano Spalletti alla propria seconda edizione domina in lungo e in largo in campionato ed in Champions League. Gli azzurri viaggiano a quota 65 punti nel campionato italiano di massima serie dopo soltanto 24 match disputati. La banda di De Laurentiis ha stupito tutti dopo un estate di rivoluzione durante la quale sono avvenute partenze illustri come quella di Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens per citarne alcuni.

L’edizione odierna di Libero si è soffermata sul campionato del Napoli sottolineando il dislivello con le inseguitrici:

“Il volo del Napoli è diventato una scusa per la discontinuità delle altre che, sapendo di essere inadeguate, cercano la redenzione oltre i confini. È una specie di ammissione di colpa. Nessuna ha mai provato a raggiungere la capolista. Nessuna. Mai. Da mesi gli allenatori ripetono che a quei ritmi il Napoli è irraggiungibile e che in caso di scudetto sarà da applaudire e basta. Puro maniavantismo. Fanno i furbi, cercano di cambiare il punto di vista sul loro operato: se chi vince non si può raggiungere, un posizionamento in Champions significa obiettivo centrato. Non è proprio così”.

