Sentite Impallomeni: “Se perde calendario non agevole…”

Il giornalista Stefano Impallomeni si è espresso ai microfoni di TMW Radio sulla sfida al Maradona tra Napoli e Atalanta. Sensazioni negative per l’ex calciatore: queste le sue parole.

“Partita aperta, partita trappola per il Napoli, anche se Spalletti sa chi affronta. Ora vedremo la reazione dopo un ko. Ha un vantaggio enorme, ma se ne perdi un’altra poi non hai un calendario agevole. Io non mi fiderei di questa Atalanta”. Gli azzurri si preparano ad un periodo pieno di scontri fondamentali per le sorti dello scudetto. Il Napoli di Spalletti deve fronteggiare ancora le due milanesi e la Juventus – quest’ultima in trasferta – e manca appunto l’Atalanta sabato. Per non parlare poi dell’eventuale impegno Champions, il cammino infatti si deciderà mercoledì. Si riprenderanno gli azzurri dalla sconfitta di settimana scorsa? La chiave sta proprio in quello secondo quanto detto dall’opinionista. Dall’altro lato gli uomini di Gasperini non staranno di certo a guardare, dopo un piazzamento non europeo, la famiglia Percassi vuole riprendere da dove si è lasciato la passata stagione per sognare l’Europa e chissà portarsi a casa un trofeo come la Conference League.

