Sentite il Fatto Quotidiano: “Il Milan vince perche’ piu’ serena delle avversarie”

Il Fatto Quotidiano, giornale diretto da Marco Travaglio, ha pubblicato nell’edizione on-line un articolo in cui parla dei rossoneri e scrive che “il Milan è la squadra più squadra che ci si sia in Italia”. Il titolo del pezzo in questione, invece, è il seguente

: “L’insostenibile leggerezza di Pioli: il Milan vince perché ha la serenità che alle avversarie manca”. Il Milan, però, pur ricordando che è campione d’Italia in carica, in campionato è al quarto posto, mentre in Champions è terzo nel proprio girone.

Il Fatto Quotidiano e La Reazione dei supportes azzurri…

Scatenati i tifosi del Napoli, ma non solo. Ecco alcuni commenti: “Oggi si parla di una squadra, il Milan, che è a pari punti l’Udinese, unica squadra tra quelle che la precedono ad essere stata battuta. Una squadra che in Europa ha 4 punti vincendo solo con la Dinamo Zagabria e pareggiando cn il Salisburgo e perdendo senza fare un tiro in porta con il Chelsea. Si elogia forse lo scudetto dell’anno scorso? Chi è primo è il Napoli con tutti i numeri dalla sua parte sia in Italia che in Europa. Anche l’Atalanta è seconda ed imbattuta, cosa meriterebbe in termini di considerazione?”. E poi: “C’è una squadra del sud che sta dando lezioni di calcio ovunque, eppure non mi pare così nervosa. In Champions fa faville contro squadre come Liverpool e Ajax, così come in campionato. Ha la maglia sociale di colore azzurro. Non mi sembra sia il Milan”. Infine non mancano tifosi di altre squadre a commentare: “Sono juventino e quindi non potrei proprio parlare in questo momento, ma cosa ha fatto il Milan fino ad oggi per meritare questi elogi? Parlassero del Napoli”.

