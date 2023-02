Sentite Ibrahimovic: “Quest’anno tutto va verso…”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Milan e Napoli ai microfoni di Sky Sport dichiarando quanto segue:

“Cosa penso di Charles De Ketelaere? Non è mai semplice, quando lasci casa e ti trasferisci in un nuovo paese per giocare in un campionato diverso, lontano dalla tua famiglia. Io lo so per esperienza: è capitato anche a me, quando ero giovane ho impiegato un po’ ad entrare in rodaggio. Stare bene al Milan è facile: qua da noi si troverà bene ed il suo momento arriverà. E’ solo una questione di tempo prima che esploda”.

Ibrahimovic ha poi aggiunto:

“Nei giorni scorsi ho detto che mi piace Khvicha Kvaratskhelia? Sì, è forte. Anche Victor Osimhen è un grande attaccante. Il Napoli di quest’anno è una delle squadre più forti che ho visto? Sta facendo bene, non è un segreto: lo si vede dai risultati, dalla classifica in campionato e dalle prestazioni in Champions League. E’ il momento del Napoli. Se Kvara e Osimhen fanno così bene, è anche merito della squadra: non è la qualità individuale a fare la differenza, è sempre il collettivo”.

“Luciano Spalletti è un allenatore forte, non ha ancora vinto lo Scudetto ma quest’anno tutto va verso una vittoria del Napoli” ha concluso il bomber svedese.

