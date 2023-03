Sentite Iannicelli: “Kvara ,Kim ed Osimhen? Non e’ piu’ sostenibile tenerli qui da noi…”

Peppe Iannicelli, giornalista ed opinionista della redazione di Canale 21 e di Radio Marte, ha espresso alcune considerazioni sul calcio italiano nel corso della trasmissione televisiva Campania Sport.

“Oggi la Serie A retrocede come campionato e la cosa mi preoccupa parecchio. La Nazionale mi appassiona perché il Napoli, ahinoi, avrà l’enorme problema di tre fuoriclasse ambiti da mezza Europa: non li puoi più trattenere, purtroppo” ha affermato il cronista partenopeo.

“Mi riferisco – ha proseguito Iannicelli – a Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Kim Min-jae. Oggi – è inutile nascondercelo – non è più sostenibile pensare di tenerli qui da noi, e questo deve inquietarci e preoccuparci non poco, perché i grandi calciatori ambiscono ad altri campionato. Io tornerei, sinceramente, ad un discorso che mi piace poco, ma utile a cambiare le cose in Italia: servono le ‘quote’, ma quote vere e non all’acqua di rosa, con cinque italiani per squadra in campionato”.

