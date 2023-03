Sentite Gasperini: “A Napoli per vincere…”

L’allenatore dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la gara contro il Napoli valida per la 26a giornata di serie A. A seguire le sue principali parole.

““Non è vero che non abbiamo nulla da perdere. Andremo ad affrontare una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario e che vincerà il campionato visto il margine. Possiamo misurarci con loro. Sono tutti a disposizione, tranne Koopmeiners e Hateboer. Gli altri stanno bene, c’è solo qualche piccolo acciacco. Ho sensazioni positive, andiamo a Napoli con un bel spirito. Vogliamo fare la nostra prestazione. Percassi non ha ancora pagato la cena per la salvezza al raggiungimento dei 40 punti? Diteglielo che se non lo fa non facciamo più punti (ride, ndr). Lockman non è mai mancato sul piano dell’applicazione e della prestazione, ora si gioca a Napoli e non è facile. Nel girone d’andata ha fatto cose straordinarie. Fin qui abbiamo fatto un buon campionato, dobbiamo rammaricarsi solo per i punti persi con Sassuolo e Lecce“.

Sul Napoli e la gara dell’anno scorso…

“Secondo me è rimasto tanto dello spirito della vittoria dell’anno scorso. Non ho mai visto una squadra sfiduciata e senza voglia. Dobbiamo essere fiduciosi, abbiamo una classifica buona e contiamo sulla voglia di tornare a fare risultati. Vogliamo sempre fare gol ma non giochiamo da soli, ci sono gli avversari che a volte sono molto forti come lo saranno domani. Nessuno gioca per difendersi. Il Napoli ha un tasso tecnico importante, tanto è vero che sta facendo un campionato straordinario. Può fare strada anche in Champions ma non scopro l’acqua calda. Similitudini tra noi e loro? Tutte le risorse che ha l’Atalanta se l’è costruite da sola, non voglio dire queste cose ma sono costretto. Alcune squadre che affrontiamo hanno miliardi di debiti”.

