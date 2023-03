Sentite Fedele : “Deve venderli perché non può pagarli…”

Enrico Fedele , ex dirigente e procuratore dei fratelli Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“Questo Napoli è alieno? No, ma è una squadra che gioca a memoria e ben preparata, che annienta e distrugge le avversarie. Osimhen ha margini di miglioramento, ascolta e cresce. Abbina le sue straordinarie qualità fisiche alle nozioni tecniche. Champions? Nella partita secca, sul piano del gioco corale, è fuori dubbio che il City sia una squadra ostica, però lascia spazio agli attaccanti avversari. Il Real Madrid è una società di blasone, è abituata alla tensione”.

“La pressione psicologica, in questi casi, può fare la differenza. Chi la avverte particolarmente, alla fine, può cadere. I sorteggi, però, fanno ben sperare il Napoli: può togliersi delle soddisfazioni”.

Fedele ha poi aggiunto:

“Cessioni in estate? Ce ne saranno. Per tenere i gioielli di famiglia, non puoi fare spese pazze. Vedete il Milan? Leggevo che vogliono cacciare Maldini e Massara: erano degli errori, ma ora sono già diventati dei martiri. Il calcio va così, purtroppo”.

“Non è una questione di forza, ma di strategia aziendale. Se Osimhen ti porta una PEC con una mega offerta e dici di no, poi ti chiede 10 milioni di stipendio e non glieli puoi dare. Lo stesso accadrà con Zielinski: o accetti o non puoi permetterti di tenerli”.

